Reklama

Minister aktywów państwowych odpowiada w ten sposób na pytanie o to, dlaczego prezes Orlenu nie chce wpuścić NIK na kontrolę. - Te opinie, które wiem, że istnieją, wskazują na to, że prezes Banaś nie powinien kontrolować Orlenu tak, jak innych firm, które posiadają mniejszościowy kapitał Skarbu Państwa – dodaje polityk.

NIK w Orlenie

Dopytywany o spotkanie Mariana Banasia z ambasadorem USA w Polsce, Jacek Sasin odpowiada, że prezes NIK „wpisuje się w niechlubną polską tradycję odwoływania się w sporach wewnętrznych do ambasadorów obcych państw”. - Nie wiem, w jaki sposób miałaby być zagrożona niezależność NIK. Jeśli NIK jest od kogoś zależy pod wodzą pana Banasia, to chyba tylko od opozycji – ocenia wicepremier. Jacek Sasin dodaje: - Proponuję zejść z drogi donoszenia na polskie państwo. Polityk podkreśla, że samo spotkanie nie jest niczym złym, ale spotkanie ze skargą na polskie państwo jest czymś „nagannym”. - Jeśli pan prezes uważa, że jego niezależność jest zagrożona, to są procedury, które to regulują – mówi Sasin.

Reklama

Zakaz produkcji aut spalinowych od 2035 roku? - To gra interesów. Nie wszystko jesteśmy w stanie wygrać. Szczególnie, jak nie mamy sojuszników. Robimy wszystko, by ich mieć – komentuje wicepremier.

Reklama

Paweł Kukiz na listach PiS?

- Bardzo bym sobie życzył, żeby tak było – odpowiada Jacek Sasin, pytany w internetowej części programu o to, czy Paweł Kukiz wystartuje w wyborach razem z PiS. - Wszystko zależy od niego, czy zechce być z nami. To byłby dla niego dobry wybór. Razem możemy zrobić więcej – zapewnia Gość Radia ZET. Warunki, które stawia lider Kukiz’15? - Jest przestrzeń do rozmowy, również o sędziach pokoju. Wymaga to dalszych rozwiązań i elastyczności obu stron. Jesteśmy na tę elastyczność gotowi – deklaruje Jacek Sasin.

70 mln na wybory kopertowe

Czy dziś Jacek Sasin postąpiłby inaczej? - Nie – odpowiada.

W części audycji pt. “Krótka piłka” padło też pytanie o wojnę z premierem Morawieckim. - Nigdy jej nie prowadziłem. Media żyją takimi sensacjami, jak wojny między politykami. Mieliśmy różnego rodzaju napięcia, różnice poglądów. Nie ma [już – red.] napięcia, blisko współpracujemy – powiedział Gość Radia ZET.