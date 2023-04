Wicepremier Minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślił w wypowiedzi dla PAP, że kopalnia miedzi i molibdenu Sierra Gorda, należąca do KGHM, to największa polska inwestycja zagranicą, największe aktywo zagraniczne. Kopalnia należy w 55 proc. do KGHM, polskiego giganta miedziowego, a miedź to w tej chwili absolutnie strategiczny surowiec - podkreślił Sasin.

Sasin w Chile

Jak poinformował, ma spotkać się z przedstawicielami chilijskiego rządu. Dodał, że rozmowy mają dotyczyć planowanych zmian w prawie podatkowym, w tym podatku miedziowym. Będziemy namawiać naszych partnerów, żeby pozwolili odliczać od podatku nakłady na inwestycje. Chciałbym też usłyszeć deklaracje, że to, co było programem obecnego rządu - nacjonalizacja przemysłu miedziowego - dzisiaj jest już nieaktualne - wskazał wicepremier.

Jak podkreślił, to "bardzo ważne pytania". Musimy mieć pewność, że polskie inwestycje w Chile w wydobycie miedzi są i będą bezpieczne - zaznaczył Sasin.

Zwrócił uwagę, że trudno sobie wyobrazić transformację energetyczną bez miedzi.

1 mld dol. inwestycji

Jeśli myślimy o panelach fotowoltaicznych, o wiatrakach czy prądnicach wiatrakowych, jeśli myślimy o samochodach elektrycznych, to wszędzie potrzeba bardzo dużo miedzi. Stąd dzisiaj tak rosną ceny miedzi na świecie i jej wydobycie jest bardzo opłacalne. Chcemy rozwijać ten interes teraz, tutaj w Chile - powiedział. Dodał: Planujemy w najbliższym czasie inwestycje rozwojowe na poziomie 1 mld dol..

Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało w niedzielę, że w trakcie wizyty w Chile wicepremier odwiedzi kopalnię Sierra Gorda i spotka się z jej pracownikami. Zaplanowano również bilateralne rozmowy z przedstawicielami chilijskiego rządu – ministrem finansów, Mario Marcel Cullell, minister górnictwa, Marcelą Hernández Perez, a także szefową senackiej Komisji Górnictwa i Energii, Luz Eliana Ebensperger Orrego. Sasin odwiedzi również CESCO Week, czyli targi, które są największym w tej części świata wydarzeniem branży wydobywczej. W targach tych uczestniczą największe firmy wydobywcze świata, w tym polski KGHM.

Jak podaje KGHM na swojej stronie internetowej, kopalnia Sierra Gorda położona jest na pustyni Atacama, w regionie Antofagasta, na wysokości ok. 1700 m n.p.m. Kopalnia operuje na złożu miedziowo-molibdenowym, obejmującym siarczkowe i tlenkowe rudy miedzi. Mineralizacja Sierra Gorda została odkryta w 2006 r., a od września 2011 r. projekt był wspólnym przedsięwzięciem typu Joint Venture kontrolowanym przez KGHM (55 proc.), Sumitomo Metal Mining (31,5 proc.) i Sumitomo Corporation (13,5 proc.)

Od 22 lutego 2022 r. KGHM ma nowego partnera w spółce Sierra Gorda SCM. Po zamknięciu transakcji sprzedaży całości udziałów w chilijskiej kopalni przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation, akcje przejęła australijska grupa górnicza South32.

autor: Anna Bytniewska