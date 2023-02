Koparka uszkodziła wiązkę światłowodów, biegnących na głębokości 5 metrów. Jak zapewnił rzecznik Telekomu, prace nad naprawą uszkodzonych w nocy linii prowadzone są “na pełnych obrotach”. Część szkód udało się już usunąć, sytuacja ma ulec “znacznej poprawie” w ciągu najbliższych kilku godzin.

Chaos na lotnisku

Awaria systemu informatycznego największego niemieckiego przewoźnika lotniczego spowodowała w środę od rana gigantyczny chaos na lotnisku we Frankfurcie. Wszystkie wyloty zostały z tego powodu opóźnione lub odwołane. Natomiast część samolotów, zmierzających do Frankfurtu, została skierowana na inne lotniska (Kolonia/Bonn, Duesseldorf, Norymberga), aby zapobiec nadmiernemu zapełnieniu terminala. Zakaz lądowania we Frankfurcie dotyczy również lotów międzynarodowych, co spowodowało dodatkowe problemy dla pasażerów lotów transferowych.

Lufthansa zdecydowała w pierwszej kolejności o odwołaniu lotów krajowych, prosząc pasażerów o skorzystanie z połączeń kolejowych – opisuje portal dziennika "Bild".

Do grupy Lufthansa należą również Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss International oraz Eurowings.