Opublikowany niedawno raport Quincy Institute for Responsible Statecraft wskazuje z kolei, że w latach 2020 i 2021 w USA było zarejestrowanych 25 firm reprezentujących podmioty z. Na brak pracy nie narzekały. Firmy te zgłosiły bowiem nawiązanie w imieniu swoich emirackich klientów niemal 11 tys. kontaktów z politykami, mediami czy ośrodkami analitycznymi. Za wykonaną pracę ZEA zapłaciły im ponad 64 mln dol. Najwięcej, bo aż 13,5 mln dol., trafiło do amerykańskiej kancelarii prawnej Akin Gump, a 12,2 mln dol. do firmy konsultingowej Brunswick Group. Z kolei The Camstoll Group zgarnęło ponad 10 mln dol. W sumie od 2016 r. Zjednoczone Emiraty Arabskie wydały na lobbystów ponad 154 mln dol. – wynika z danych Departamentu Sprawiedliwości USA. "Lobby emirackie jest według OpenSecrets jednym z najlepiej finansowanych lobby zagranicznych. Jego oficjalna działalność polityczna przewyższa nawet aktywność agresywnego lobby Arabii Saudyjskiej” – czytamy.