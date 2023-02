Trend regulacyjny wydaje się nieubłagany. Zgodnie z deklaracją ogłoszoną jeszcze na szczycie klimatycznym w GlasgowJuż od przyszłego roku 900 dol. za tonę wyemitowanego do atmosfery metanu będą płacić amerykańskie przedsiębiorstwa gazowe i naftowe, potem koszt ten ma stopniowo rosnąć. Własne regulacje dotyczące tego - drugiego co do znaczenia - gazu cieplarnianego szykuje też UE. Zgodnie z negocjowanymi przepisami sektor energetyczny, który cechuje się największym, oprócz rolnictwa, śladem metanowym, ma podnieść standardy pomiarów, raportowania i weryfikacji swoich emisji.

Restrykcyjne zasady mają objąć także. Zgodnie ze stanowiskiem uzgodnionym niedawno przez państwa członkowskie kopalnie musiałyby zaprzestać praktyki kontrolowanego wypalania gazu z końcem przyszłego roku. Od 2027 r. aktywne kopalnie obowiązywałby limit 5 t metanu na 1000 t wydobytego węgla, a w 2031 r. maksymalne emisje obniżono by do 3 t. Prawdopodobne jest zaostrzenie tych celów na dalszym etapie prac - stanowisko „27” jest uznawane za zbyt konserwatywne przez, zdaniem której kształt przepisów zaproponowany przez unijne stolice grozi, że Europa znajdzie się w tyle za standardami globalnymi. Skrytykowały je również organizacje ekologiczne. Formalnego stanowiska nie przyjął jeszcze europarlament, ale wstępne sygnały wskazują na to, że można się spodziewać z jego strony co najmniej równie daleko idących oczekiwań, co w Komisji.

Tymczasem - jak wynika z wyliczeń przedstawionych przez- w przypadku Polski to właśnie kopalnie węgla kamiennego odpowiadają za ok. 90 proc. emisji metanu (nie licząc rolnictwa). Tylko w 2021 r. metanowy ślad polskiego górnictwa przekroczył 420 tys. t - na każde 1000 t wydobytego węgla do atmosfery trafiało średnio niemal 8 t gazu. W całym przeanalizowanym przez Instrat okresie 2010-2021 emisje tego typu sięgają 4,7 mln t. Jak podkreślono, ich poziom w relatywnie niewielkim stopniu jest skorelowany z wolumenem wydobycia węgla. Wzrost emisji jest natomiast powiązany z intensywnością eksploatacji i głębokością, na której jest prowadzone wydobycie. Biorąc pod uwagę wpływ na klimat w perspektywie kolejnych dwóch dekad metanowy ślad naszego górnictwa z ostatnich 12 lat to odpowiednik ponad 400 mln t dwutlenku węgla - więcej, niż wynosi roczny bilans CO2 całej polskiej gospodarki.

Metan, choć utrzymuje się w atmosferze krócej niż dwutlenek węgla, w ciągu pierwszych 20 lat ma ponad 80-krotnie silniejszy od niego potencjał cieplarniany . Według Międzynarodowej Agencji Energii w przypadku emisji z sektora ropy i gazu ziemnego możliwe jest ograniczenie ok. 40 proc. metanowego śladu bez jakichkolwiek kosztów netto. Dla węgla - jak przyznaje MAE - koszty są wyższe ze względu na niższą koncentrację metanu i rozproszony charakter jego emisji. Mimo to, w scenariuszu zakładającym neutralność klimatyczną w 2050 r., agencja przewiduje, że dzięki inwestycjom w nowoczesne systemy wentylacyjne oraz wychwyt metanu do końca dekady możliwa będzie redukcja emisyjności światowego wydobycia węgla o niemal 45 proc.

Fundacja Instrat rekomenduje władzom, aby nie czekały na unijne rozporządzenie i podjęły odpowiednie kroki już dziś. Think tank przekonuje, że konieczna jest przede wszystkim reforma systemu raportowania emisji, która wyeliminuje obecne niespójności pomiędzy danymi poszczególnych podmiotów oraz podniesienie standardów w zakresie ich upubliczniania. Drugim krokiem, jak przekonuje ośrodek, powinna być reforma systemu opłat za emisje metanu. Obecnie spółki płacą zaledwie 35 gr za tonę gazu, co - według Instratu - nie stanowi odpowiedniej zachęty do inwestycji w obniżanie metanowego śladu. Zdaniem analityków rząd powinien określić przewidywalną ścieżkę podnoszenia opłaty, która docelowo mogłaby zostać powiązana np. z notowaniami uprawnień za emisję CO2 w unijnym systemie ETS. Przychody z opłaty miałyby być reinwestowane w projekty na rzecz obniżenia emisyjności sektora. Jak wskazano, biorąc pod uwagę to, że ślad węglowy tony metanu spalonej w wysokoefektywnych instalacjach kogeneracyjnych to ok. 3 t CO2, opłata metanowa powinna docelowo sięgnąć co najmniej trzykrotności średniej ceny uprawnień w ETS z poprzedniego roku.