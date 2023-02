"Jeszcze przed inwazją udział Rosji w międzynarodowym rynku broni spadał. Teraz, wobec sprzecznych żądań, Rosja prawie na pewno przedłoży przekazanie nowo wyprodukowanej broni własnym siłom na Ukrainie nad zaopatrywanie partnerów eksportowych. Niedobór komponentów prawdopodobnie wpływa na produkcję sprzętu przeznaczonego na eksport, takiego jak pojazdy opancerzone, helikoptery szturmowe i systemy obrony powietrznej. Ponadto zdolność Rosji do utrzymania usług wsparcia dla istniejących kontraktów eksportowych, takich jak dostarczanie części zamiennych i konserwacja, zostanie prawdopodobnie poważnie zakłócona przez co najmniej kolejne trzy do pięciu lat" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

