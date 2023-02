Najpopularniejsze nazwisko w Polsce to niezmiennie Nowak, ale o ile przed trzema laty mieliśmy ponad 204 tys. Nowaków (panów i pań), o tyle teraz ich liczba spadła już do 201,3 tys. Drugie miejsce należy do Kowalskich, których liczebność zmniejszyła się za 138,4 tysiąca do 136,4 tys. Na podium są jeszcze Wiśniewscy, ze spadkiem ze 110 tys. przed trzema laty do 108,8 tys. obecnie.

Pod uwagę bierzemy tylko nazwiska jednoczłonowe

W przypadku najliczniej reprezentowanych nazwisk w ciągu trzech lat nastąpił spadek liczby noszących je osób o nieco ponad 1 proc. Pierwsze nazwisko, które zwiększyło popularność, to Mazur. Ta „rodzina” powiększyła się w ciągu trzech lat z 68,1 tys. do 69,7 tys. osób. W efekcie Mazurowie wyprzedzili pod względem liczebności Jankowskich i znaleźli się na 13 miejscu pod względem popularności nazwisk w Polsce.

Jest też spora grupa nazwisk, których częstotliwość występowania urosła dwu-, trzykrotnie, a zdarza się, że nawet bardziej. Chodzi o przybyszów zza naszej wschodniej granicy. W 2020 roku w rejestrze PESEL było 3,4 tys. osób o nazwisku Melnyk. Teraz jest ich niemal 11,2 tys., co lokuje Melnyków w czwartej setce najbardziej popularnych nazwisk w Polsce (w tej samej, choć nieco wyżej, są Kaczyńscy). Kovalchuków (używamy zapisu takiego, jak w oficjalnych dokumentach) było nieco ponad 2 tys., teraz jest niemal cztery razy więcej. Shevchenków było 1,8 tys. a jest 7,7 tys.

50 najbardziej obecnie popularnych nazwisk, których brzmienie wskazuje na pochodzenie ze wschodu, trzy lata temu miało ok. 50 tys. reprezentantów w PESEL-u Obecnie osób noszących te same nazwiska jest u nas ponad 3,5 razy więcej.

