Premier Węgier wykazał w swoim oświadczeniu dwie nieruchomości: jedną w Budapeszcie i jedną w Felcsut na północy Węgrzech, gdzie dorastał. Prócz tego wymienił 14 mln ft (169 tys. zł) należności od instytucji kredytowej na wspólnym rachunku z żoną.

Orban „nie posiada samochodu, łodzi, samolotu ani innej ruchomości, nie jest też właścicielem żadnej firmy ani nie ma pieniędzy w funduszu private equity” – zauważa portal Telex.

Ile zarabia Orban?

Portal przypomina, że w czerwcu pensja premiera została podniesiona przez parlament. W chwili obecnej zarabia on 3,5 mln ft jako szef rządu oraz 1,3 mln ft jako parlamentarzysta (łącznie ok. 58 tys. zł). Orban nie pobiera co prawda wynagrodzenia za liderowanie Fideszowi, jednak jego pensja premiera może wzrosnąć w marcu o kolejne 857 tys. ft (10,3 tys. zł).

Zarobki prezydent i polityków

Lider opozycyjnej Koalicji Demokratycznej Ferenc Gyurcsany, który przed laty był notowany na liście 50 najbogatszych Węgrów, zadeklarował oszczędności w papierach wartościowych na poziomie 461 mln ft (5,57 mln zł), w porównaniu z 587 mln ft (7 mln zł) z ostatniego oświadczenia.

Prezydent Katalin Novak swoje pierwsze oświadczenie majątkowe jako głowa państwa opublikowała 1 czerwca 2022 roku, czyli niedługo po objęciu urzędu w maju. Od tego czasu, w ciągu kilku miesięcy, jej oszczędności wzrosły z 32 mln ft (386 tys. zł) do 41 mln ft (495 tys. zł). Ponadto Novak jest właścicielką ośmiu nieruchomości, w tym jedną z nich wynajmuje.

Sama Novak z rodziną po wyborze na prezydenta musiała przenieść się do rezydencji węgierskiej głowy państwa.

Minister spraw zagranicznych i handlu Peter Szijjarto posiada 27,5 mln ft (332 tys. zł) oszczędności. Jak podkreślają media, w 2020 roku miał na koncie tylko 222 tys. ft (2,7 tys. zł). Ponadto Szijjarto wciąż jest zadłużony u swoich rodziców na kwotę 30 mln ft (362 tys. zł).

Szef węgierskiej dyplomacji zasiada też w radzie fundacji, która kieruje Uniwersytetem Istvana Szechenyiego; wcześniej nie pobierał za to wynagrodzenia, ale od czerwca ma otrzymywać od 1 do 5 mln ft – donosi portal Telex.

Dużo większy majątek wskazał minister obrony Węgier Kristof Szalay-Bobrovniczky, choć jego oszczędności skurczyły się w porównaniu z ostatnim oświadczeniem o 310 mln ft (3,74 mln zł); na początku listopada posiadał on na koncie 773 mln ft (9,3 mln zł) i 965 tys. ft (11,6 tys. zł) w obcej walucie. Jak przypomina Telex, Szalay-Bobrovniczky jest między innymi właścicielem firmy London Capital Ltd, która prowadzi kasyna w Budapeszcie.

„Przed powołaniem na urząd minister obrony obiecał, że będzie działał zgodnie z prawem i zlikwiduje konflikt interesów między stanowiskiem ministerialnym a interesami. Szybko pozbył się swojej spółki lotniczej w Czechach i firmy produkującej wagony, ale jesienią na pewno zachował udziały w czterech spółkach” – informuje Telex.

Również Gyorgy Matolcsy, prezes Narodowego Banku Węgier, zgromadził spory majątek. Prócz 118 mln ft. (1,43 mln zł) w obligacjach rządowych posiada on jeszcze 100 mln ft (1,2 mln zł). w depozytach oszczędnościowych. Ponadto w jego bieżącym oświadczeniu pojawiło się 19,6 mln ft (237 tys. zł), które wcześniej nie były uwzględnione – zaznacza Telex.

Z Budapesztu Marcin Furdyna