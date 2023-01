W poniedziałkowym szacunku Główny Urząd Statystyczny podał, że Produkt Krajowy Brutto Polski w 2022 r. wzrósł o 4,9 proc., po wzroście o 6,8 proc. w 2021 r.

Reklama

- Mimo dużej zmienności i wyzwań, wyniki całego roku potwierdzają siłę przemysłu – produkcja sprzedana przemysłu w 2022 r. wzrosła o 10,2 proc., a wartość dodana wzrosła o 7 proc. To zasługa naszych przedsiębiorców - dodał minister.

Jak zauważył, zagraniczni inwestorzy nadal uważają Polskę za atrakcyjne miejsce do lokowania kapitału. Świadczy o tym fakt - jak powiedział - że Polska Agencja Inwestycji i Handlu drugi rok z rzędu odnotowała rekordową liczbę obsługiwanych inwestycji na poziomie 126 (wzrost o 20 proc. rok do roku) o rekordowej wartości 3,7 mld euro, co oznacza wzrost o 200 mln euro rok do roku i 1 mld euro wobec 2020 r.

Magdalena Jarco, Adrian Reszczyński