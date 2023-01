Reklama

Szef MEiN spotkał się w sobotę popołudniu z mieszkańcami Kraśnika. Podczas briefingu prasowego odniósł się do zeszłotygodniowej wizyty Donalda Tuska w Lublinie. Poza walką wewnętrzną na opozycji, atakiem na swojego konkurenta o ten sam elektorat, czyli atakiem na Hołownię, nie odniósł się w ogóle do żadnych merytorycznych spraw w Lublinie – to było żenujące widowisko. I nie odniósł się do żadnych z pytań, które celowo zostawiliśmy w biurze parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej w Lublinie – przypomniał Czarnek, nawiązując do 10 pytań skierowanych do Donalda Tuska, przyniesionych przez polityków PiS do lubelskiego biura PO.

Według niego, pytania są proste i dotyczą polityki zagranicznej, obronnej i energetycznej. Odpowiedzi są również proste i to odpowiedzi, które stawiają w bardzo słabym świetle i czarnych barwach pana Donalda Tuska i jego ekipę - również Polskie Stronnictwo Ludowe - która handlowała z Rosjanami, była spolegliwa wobec Rosjan, uzależniała Polskę energetycznie, a jednocześnie osłabiała nasze zdolności obronne, likwidowała jednostki choćby na wschodzie Polski, choćby w Lublinie, więc trochę się też nie dziwimy, że w Lublinie pan Donald Tusk jednak nie odniósł się do żadnego z tych pytań – stwierdził Czarnek.

Podczas spotkania z mieszkańcami Kraśnika mówił o uchwaleniu ostatecznie przez Sejm nowegobudżetupaństwa, w którym przychody wynoszą 604 mld zł. Szef MEiN porównał, że w 2015 roku, kiedy rządziła Platforma Obywatelska było to ok. 290 mld zł. 110 proc. więcej tylko i wyłącznie na przestrzeni siedmiu lat w budżecie państwa – zwrócił uwagę.

Podkreślił, że w tym czasie nastąpił w Polsce znaczny rozwój inwestycji: infrastrukturalnych, kolejowych, edukacyjnych. Wymienił, że w ubiegłym roku samorządowcy otrzymali z Polskiego Ładu 5,2 mld zł na infrastrukturę edukacyjną, z czego 1,1 mld na informatyzację szkoły. Nigdy w życiu nie było choćby zbliżonych pieniędzy do tych właśnie. Tylko w ostatnim roku dodatkowo przeznaczyliśmy 1,1 mld na Laboratoria Przyszłości, czyli na nowoczesny sprzęt komputerowy, nagłaśniający, nagrywający, na nowoczesne pracownie techniczne, roboty, drukarki 3D w każdej – bez wyjątku – szkole podstawowej – zaznaczył szef MEiN.

Laptopy dla uczniów

Nawiązał do ogłoszenia nowego programu, w ramach którego od września tego roku wszyscy uczniowie IV klas otrzymają nieodpłatnie laptopy. Niektórzy mają, ale większość nie ma. Wyśmiewane jest to dzisiaj od lewa do prawa (…); że to kiełbasa wyborcza. Tak? Kiełbasa wyborcza jest wtedy, kiedy się coś obiecuje i się nie daje – stwierdził minister, nawiązując do poprzednich propozycji Platformy obywatelskiej.

Taką kiełbasę wyborczą dwukrotnie zaproponował Tusk. Raz mieli program +Laptopy dla każdego pierwszoklasisty+ i dostarczyli do szkół – zero. W 2011 roku mieli kolejny program komputerowy i dostarczyli do szkół – zero. My dostarczamy 370 tys. takich laptopów; wszystko jest gotowe do tego, żeby to zakupić - zapewnił minister Czarnek.

Czarnek o programie wyborczym PiS

Przekazał, że program wyborczy PiS zakłada kontynuowanie ich wszystkich reform i dostrzeganie na pierwszym planie społeczeństwa. Jako przykład wskazał różnicę między minimalną emeryturą w 2007 roku, kiedy PO rozpoczynała rządy, a minimalną emeryturą – łącznie z trzynastką, czternastką – w 2023 roku. To jest 120 proc. w górę. I nie dziwne, że Tusk nie odpowiada na pytania, które są dla niego trudne, bo trudno mu jest przypomnieć sobie, kiedy emerytura była waloryzowana 5 zł, 15 zł, 20 zł – to nie było tak dawno temu, to było raptem kilka lat temu – powiedział w Kraśniku minister Czarnek.

Pytania do Tuska

Ponad tydzień temu europosłowie PiS - Tomasz Poręba i Jacek Saryusz-Wolski - przedstawili liderowi PO Donaldowi Tuskowi dziesięć pytań związanych z decyzjami, jakie podejmował jego rząd, jeżeli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym i militarnym Polski. Dlaczego kierowany przez Donalda Tuska rząd PO-PSL umorzył dług Gazpromowi, dlaczego chciał sprzedać Rosjanom rafinerię Możejki, dlaczego likwidował jednostki WP na wschodzie - to niektóre z tych pytań.

Autorka: Gabriela Bogaczyk