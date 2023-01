Depozyty potrafią osiągać nawet 10 proc. Patrząc na wskaźnik inflacji, to nie zabezpiecza nas przed tą inflacją. Natomiast jest to jest najlepsze zabezpieczenie dla osób, które nie tolerują ryzyka. Jeśli, ktoś ma pewien apetyt na ryzyko, to jest mnóstwo instrumentów, które przewyższają dochodowość poziomu inflacji, ale pytanie jest na jakie ryzyko możemy sobie pozwolić - mówi Jarosław Fuchs, nadzorujący pion bankowości prywatnej i produktów inwestycyjnych.

My jako bank mamy dużo produktów, które niosą ze sobą ryzyko i ich potencjalny zwrot jest wyższy od inflacji - dodaje.