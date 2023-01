P.o. rzecznika cieszyńskiej komendy powiatowej asp. Artur Górny podał we wtorek, że po oględzinach pomnika okazało się, iż doszło do "zmęczenia materiału; korozji elementów metalowych podtrzymujących pomnik". Oględziny wykazały to jednoznacznie. On się po prostu przewrócił – oznajmił policjant.

"Nie stwierdzono działania osób trzecich"

Prokurator Hołdys powiedział, że nie stwierdzono działania osób trzecich.

Figura Mieszka spadła z cokołu w nocy z 17 na 18 września 2022 r. Rzeźbę przewieziono do siedziby komunalnego Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, w którego gestii jest teren pod pomnikiem. Twarz figury wskutek upadku jest nie do uratowania. Uległa dużej deformacji. (…) W tej chwili trudno przewidzieć, kiedy zostanie naprawiona – mówiła na przełomie października i listopada burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.

Monument poświęcony jest założycielowi linii Piastów cieszyńskich – Mieszkowi I. Żył on na przełomie XIII i XIV w. Monument został odsłonięty w 1931 r. z inicjatywy ówczesnego burmistrza Cieszyna ks. Józefa Londzina. Twórcą posągu z brązu, który stanął na cokole był Jan Raszka. Mieszko został usunięty z pomnika podczas II wojny światowej. Powrócił na swoje miejsce w 1957 r.

Autor: Marek Szafrański