W trakcie tychpojawiają się kolejne luźne pomysły i postulaty. Na przykład taki, że skoroi sądów powszechnych miałyby trafić do NSA, to należałoby zadziałać w drugą stronę i sprawy dyscyplinarne, którymi dziś zajmuje się NSA (sprawy dotyczące sędziów sądów administracyjnych czy służb mundurowych), przenieść do SN. – To tylko pomysł, ale takie „krzyżowe” rozwiązanie wydaje się uczciwe, bo nikt nie będzie wtedy sędzią we własnej sprawie – tłumaczy polityk PiS. Z jednej strony takie rozwiązanie rozbrajałoby zarzut części sędziów (m.in. szefa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Wiesława Kozielewicza), że po zmianach proponowanych w projekcie ustawy NSA miałby (kosztem SN) monopol w zakresie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych. Z drugiej strony przeniesienie tego typu spraw z NSA do SN naraża PiS na konieczność renegozcjacji treści projektu z Brukselą oraz zarzut ze strony Komisji Europejskiej, że część z tych spraw będzie rozpatrywana przez tzw. neosędziów z nadania nowej KRS.