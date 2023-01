W poniedziałek wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził aneks umowy na dostawę dla Wojska Polskiego kolejnej partii karabinków GROT. W uroczystości wziął też udział prezes PGZ Sebastian Chwałek, który podkreślił, że karabinek GROT jest wyjątkowo dobrą konstrukcją chwaloną przez polskich i ukraińskich żołnierzy, "którzy otrzymali znaczne ilości tego karabinka w ramach donacji polskiego rządu".

"Sukces na rynku amerykańskim pokazuje, że karabinek ten ma cały czas potencjał"

Prezes PGZ zwrócił uwagę, że ten karabinek jest używany nie tylko przez polską armię. "W ostatnim czasie rozpoczęliśmy współpracę z odbiorcami zagranicznymi" - podkreślił Chwałek.

Jak mówił, "sukces na rynku amerykańskim, jak również w krajach afrykańskich pokazuje, że karabinek ten ma cały czas potencjał". Jednocześnie zarówno fabryka broni, inżynierowie i konstruktorzy, którzy cały czas pracują nad unowocześnieniem tego rozwiązania pokazują, jak bardzo ważne są uwagi ze strony żołnierzy. Wszystkie uwagi, które żołnierze kierują zarówno do zarządu, jak i do naszych konstruktorów z fabryki Łucznik są odbierane i przelewane na zmiany konstrukcyjne - powiedział Chwałek. Cieszymy się, że polskie wojsko ma jeden z najnowocześniejszych karabinków na świecie - dodał prezes PGZ.

"Zamówienie będzie obejmować łącznie blisko 100 tys. karabinków"

Zgodnie z zawartym aneksem do umowy z 2020 r. Fabryka Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o. dostarczy polskim siłom zbrojnym do końca 2026 r. blisko 70 tys. kolejnych karabinków GROT C16 FB-A2 kal. 5,56×45 mm. Uwzględniając wszystkie dotychczasowe umowy i aneksy, zamówienie będzie obejmować łącznie blisko 100 tys. karabinków.

Do żołnierzy Wojska Polskiego trafiło już 17 tys. MSBS GROT. Ten model karabinka szturmowego opracowany został przez "Łucznik" we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. Powstał w efekcie projektu Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS) realizowanego w ramach programu Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki (ZISW) TYTAN. Modułowa konstrukcja zapewnia możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb użytkownika, a karabinek może występować w wielu konfiguracjach i wersjach, zarówno w układzie klasycznym jak i bezkolbowym. Pierwsze egzemplarze MSBS GROT weszły na wyposażenie sił zbrojnych RP w 2017 r.

autor: Edyta Roś, Mikołaj Małecki