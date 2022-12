Od kwietnia do października liczba udzielonych kredytów hipotecznych na rynku mieszkaniowym zmniejszyła się ponad 3-krotnie rok do roku. W listopadzie rynek zanotował 70 procentowy spadek w porównaniu do tego samego miesiąca w 2021 r. Mimo pogarszającej się dostępności kredytów hipotecznych i ryzyk związanych z tym segmentem, PKO Bank Polski modyfikuje ofertę umożliwiając zakup nieruchomości systematycznie powiększając swój udział rynkowy i biorąc na siebie ciężar finansowania potrzeb mieszkaniowych Polaków - przekazał PAP dyrektor Pionu Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim Tomasz Frąckowiak.

Jak dodał, udział w rynku PKO BP w listopadzie br. wyniósł ponad 40 proc., co stanowi wzrost o prawie 11 proc. w porównaniu do października.

Popyt na kredyt hipoteczny przeżywa załamanie

Popyt na kredyt hipoteczny przeżywa załamanie ze względu na silny wzrost stóp procentowych i pogorszenie się zdolności kredytowej Polaków. Banki zaostrzyły kryteria oceny zdolności kredytowej – niemniej PKO Bank Polski od zawsze ze szczególną ostrożnością analizował zdolność kredytową klientów w trosce o przyszłe bezpieczeństwo finansowe kredytobiorców - wskazał. Dodał, że bank ocenia zdolność kredytową klienta indywidualnie, wykorzystując dostępne wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych.

Od kilku miesięcy obserwujemy wzrost popularności kredytów opartych na stałej stopie - ok. 60 proc. zaciąganych w listopadzie kredytów opartych było o oprocentowanie stałe - dodał.

Frąckowiak poinformował, że w październiku i listopadzie ok. 50 proc. uprawnionych złożyło wniosek o kredyt hipoteczny przez internet.

Stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej podczas grudniowego posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 6,75 proc, stopa lombardowa - 7,25 proc., stopa depozytowa – 6,25 proc., stopa redyskontowa weksli - 6,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 6,85 proc.

Wartość aktywów PKO Banku Polskiego wynosi 439 mld zł. Po dziewięciu miesiącach 2022 r. bank wypracował 1,6 mld zł zysku netto. Spółka obsługuje 11,6 mln klientów. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. udziałów w PKO BP.

autor: Aneta Oksiuta