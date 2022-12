y. Deklaruje je zaledwie 5 proc. badanych i to wyłącznie mężczyzn. Kobiety w ogóle nie mają z tym problemu.najbardziej boją się 40-latkowie i rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. W tej grupie zanotowano aż 60 proc. wskazań. Te lęki wypływają zapewne z tego, że w wielu takich rodzinach często to głównie praca ojca jest zasadniczym źródłem utrzymania i jej utrata stawiałby rodzinę w bardzo trudnej sytuacji życiowej.