Lokale tego typu mają powierzchnię od 50 do 150 m kw. i w tej samej lokalizacji są tańsze niż mieszkania.

Reklama

- Przy takiej inwestycji mamy wiele benefitów, ponieważ nie dotyczy nas ustawa chroniąca lokatorów, nie musimy podnosić standardu lokali i ponosić kosztów remontów – mówi w rozmowie z MarketNews24 Grzegorz Mroczek, wiceprezes Cream Property Advisors.

Sklepy typu Żabka i inni operatorzy sieciowi są przyzwyczajeni do funkcjonowania przy wieloletnich umowach, zawartych nawet na dłużej niż pięć lat.

- Czynsz osiągany od takiego najemcy to ok. 60 zł za m kw. plus koszty eksploatacyjne – wyjaśnia G.Mroczek z Cream Property Advisors.

Aby zminimalizować ryzyko, że zostaniemy z pustym lokalem, można skorzystać z doradztwa agencji działających na rynku komercyjnym.