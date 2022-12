Kowalczyk w środę w TOK FM był pytany o wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z października br. dotyczącą potencjalnego odkupienia sieci Żabka.

Minister rolnictwa przypomniał, że rząd, zgodnie z programem PiS, utworzył holding spożywczy: Krajową Grupę Spożywczą.

Dopytywany, czy KGS ma jakieś plany związane z Żabką, odparł: "zakusy ma takie, by mieć możliwości jakichś działań na rynku". - Bardzo dobrze sprawdziła się Krajowa Grupa Spożywcza, jeśli chodzi o skup zboża. Niestety powstała dopiero w maju, więc jeszcze nie mamy wielu narzędzi, ale chcemy wyposażyć ją jeszcze w inne narzędzia, np. przetwórstwa rolno-spożywczego. Ona w tej chwili staje się dystrybutorem nawozów. Czy będzie tworzyła jakąś sieć handlową? Chciałbym, natomiast nie wskazywałbym tu konkretnego przykładu - stwierdził wicepremier.

Jakby jakaś sieć chciała się sprzedać, będziemy rozmawiać. (...) Z nikim nie rozmawiamy konkretnie, natomiast chętnie nabędziemy jakąkolwiek sieć sklepów spożywczych - powiedział szef MRiRW.

Dodał, że Żabka została podana przez prezesa PiS jako przykład. - Rzeczywiście ten przykład jest dobry, natomiast czy on się zmaterializuje, czy to będzie akurat ta sieć, czy inna, czy swoja sieć utworzona, czy współpraca z innymi krajowymi, to nie jest przesądzone, ale rzeczywiście jest to docelowy model - przekazał Kowalczyk.

Prezes PiS powiedział w październiku w Puławach, że wśród zadań, które deklarował PiS, było "odbijanie" tych najbardziej strategicznych części naszej gospodarki z rąk kapitału zagranicznego. Dodał, że ten proces "w dalszym ciągu postępuje". - W tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że te sieci elektryczne linii kolejowych, duże przedsiębiorstwo i mające też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione, właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. Ten sam fundusz (CVC Capital Partners – PAP) jest właścicielem Żabki. Te sklepy Żabki też być może zostaną odkupione – mówił wówczas Kaczyński.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. to największa państwowa spółka zajmująca się produkcją, przechowywaniem i sprzedażą żywności. Celem jej utworzenia jest budowanie silnego podmiotu spożywczego. Grupa Kapitałowa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. posiada kilkanaście spółek zależnych w segmentach: zbożowo-młynarskim, cukrowym, skrobi ziemniaczanej, owocowo-warzywnym, słodyczy, rolnym, nasiennym.