We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, autorstwa PiS, o powołaniu państwowej komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022.

Wyeliminowanie Tuska?

Szef rządu podczas wtorkowej konferencji pytany był o zarzuty opozycji, że komisja ma na celu wyeliminowanie z życia politycznego szefa PO Donalda Tuska.

Dziś widzimy po sytuacji na Ukrainie, że różne decyzje, które zapadały w przeszłości - i to takiej przeszłości obejmującej oczywiście również naszą kadencję, my tu nie mamy absolutnie niczego do ukrycia - powinny być sprawdzone, zweryfikowane - odpowiedział premier. Jak zauważył, "niektórzy mówią, że gdybyśmy podpisali pewne umowy z Gazpromem, to Polska byłaby niejako filią tej firmy".

Morawiecki przypomniał m.in. o rosyjskich inwestycjach infrastrukturalnych, gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2. "Po ataku Rosji na Gruzję - rok 2008, sierpień, potem sytuacja stała się jeszcze groźniejsza, Rosja już bezpośrednio zaatakowała w 2014 roku Ukrainę, zajęła Krym, wschodnią część Ukrainy" - wskazywał. W tych okolicznościach podejmowane były przez polityków bardzo poważne decyzje związane z naszym bezpieczeństwem wewnętrznym, tym rozumianym od strony wojskowej, militarnej, ale także decyzje związane z bezpieczeństwem energetycznym - podkreślił.

Dziś widzimy bardzo wyraźnie, wszyscy to widzą w Europie, jak kluczowe są decyzje związane z systemem energetycznym, z zabezpieczeniem obronności danego kraju - powiedział. Według szefa rządu, należy postawić pytania m.in. o to, dlaczego zamykano jednostki wojskowe w różnych miastach czy zmniejszano obecność wojskową we wschodniej części Polski, a także "dlaczego tak, a nie inaczej władza PO podchodziła do projektu Nord Stream 1, Nord Stream 2, który nazywali projektem biznesowym".

"Makabryczny alians niemiecko-rosyjski"

Dziś wiemy, że to (...) był projekt polityczny, geopolityczny, narzędzie szantażu, presji na całą Europę Środkową - powiedział. Jak dodał, ten "makabryczny alians niemiecko-rosyjski gazowy - widzimy dziś - że stał u źródeł naszych problemów, z którymi się borykamy". Według premiera Polacy chcą "wyjaśnienia tych wszystkich tematów", a "komisja weryfikacyjna ma wyłącznie temu służyć".

Jeżeli ktoś będzie w stanie się oczyścić z zarzutów, z interpretacji, z tych wszystkich dokumentów, które podpisywał, to dobrze. Ale przecież wszyscy ludzie mają prawo stwierdzić, czy dana osoba działała w sposób zgodny z prawem, a przede wszystkim również zgodny z interesem Polski, interesem związanym z bezpieczeństwem naszych granic, wewnętrznym, zewnętrznym i z bezpieczeństwem energetycznym - ocenił premier.

"Jedyny powód powołania komisji"

To jest absolutnie jedyny, wyłączny powód powołania tej komisji. (...) Jedyną intencją jest wyjaśnienie wszystkich tych okoliczności, a może również pewnego rodzaju przestroga dla wszystkich pokoleń wszystkich polityków (....) - niech naprawdę dwa razy się zastanowią, zanim złożą podpis na jakiejś umowie gazowej, na zakup ropy naftowej, likwidacji jednostek wojskowych, zmniejszenia sił bezpieczeństwa w Polsce - oświadczył Morawiecki.

Szef rządu pytany był też, czy nie ma wątpliwości, iż projekt ustawy ws. powołania komisji jest zgodny z konstytucją. Nie mamy wątpliwości co do konstytucyjności, ale oczywiście ostatecznie o wszystkim rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny - odpowiedział.

Kandydaci na stanowisko szefa komisji

Dopytywany o nazwiska ewentualnych kandydatów na stanowisko szefa tej komisji, premier odparł, że na razie ich nie poda. Rzeczywiście jest kilku kandydatów i te decyzje wkrótce zapadną - dodał.

PiS 1 grudnia złożył projekt ustawy o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Komisja ma analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółkk.

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka