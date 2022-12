W rządzie trwają dyskusje nad terminem zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego, co byłoby równoznaczne z formalnym końcem pandemii w Polsce. Resort zdrowia celuje w koniec III kwartału 2023 r., bo chciałby przeczekać covidową falę, której apogeum jest spodziewane w styczniu, i najbardziej gorący okres sezonu grypowego. Za to premier nie wyklucza, że mogłoby to się stać już na początku nowego roku.

Odwołanie pandemii oznaczałoby koniec ostatnich restrykcji i regulacji covidowych. Reklama Przestałyby obowiązywać nakazy noszenia maseczek w aptekach, szpitalach i przychodniach, zniesione zostałoby także wydłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców czy wstrzymanie biegu przedawnienia w sprawach karnoskarbowych.