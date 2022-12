"Wyroby czekoladopodobne"

Jak wspomina "Moscow Times", niedobory towarów, ograniczony dostęp do usług i inne ograniczenia powoli zmieniają codzienne życie Rosjan. Przytacza wypowiedź szefa fabryki słodyczy w mieście Perm na Uralu. Jedna z największyh w regionie fabryk słodyczy została zmuszona do zmiany receptur niektórych swoich produktów. - Istnieją surowce, których nie można wyprodukować w Rosji. Na przykład ziarna kakaowe tutaj nie rosną - powiedział Boris Szwajtser w wywiadzie dla lokalnego serwisu informacyjnego 59.ru.

Mobilny internet... zwolnił

Ale "wyroby czekoladopodobne" zamiast pełnoprawnej czekolady - to nie wszystko. Według badania rosyjskiej agencji analitycznej TelecomDaily prędkość mobilnego internetu LTE w Rosji spadła średnio o 0,6 Mb na sekundę w porównaniu z podobnym badaniem z ubiegłego roku. Oczekuje się, że problemy z szybkością internetu będą się nasilać, ponieważ odejście europejskich gigantów telekomunikacyjnych – w tym Nokii i Ericssona – utrudni modernizację rosyjskich sieci - czytamy w "The Moscow Times".

Krematorium nieczynne...

Problemy dotknęły też branży funeralnej. Krematorium z Woroneża zostało zamknięte po tym, jak zepsuła się jego jedyna komora kremacyjna, wyprodukowana w Czechach. Wadliwego pieca nie można wymienić z powodu unijnego zakazu eksportu towarów zaawansowanych technologicznie do Rosji.

Mniej tras

Kłopoty odczuwają też klienci lokalnych przewoźników, którzy w 84 rosyjskich miastach musieli odwołać aż 200 tras autobusowych i trolejbusowych. Powód? Zakłócenia w łańcuchach dostaw, które z kolei dotknęły rosyjskich producentów pojazdów. W Tichwińskim Zakładzie Budowy Wagonów Towarowych zabrakło... łożysk kulkowych wyprodukowanych w USA.

Cyfrowy paszport

Rosyjskie władze już od dawna starały się zastąpić krajowy system paszportów cyfrowym krajowym dowodem tożsamości. Zachodnie sankcje zmusiły władze do zamrożenia projektu na czas nieokreślony. Jednym z powodów jest to, że Rosja nie może wyprodukować wystarczającej ilości chipów i plastiku do produkcji kart.

Biurowce pełne... pustej przestrzeni

W związku z sankcjami i wycofywaniem się zachodnich firm w rosyjskich biurowcach i centrach handlowych stale rośnie ilość wolnej powierzchni. Szacuje się, że do końca roku udział niewynajętej powierzchni w centrach handlowych Moskwie sięgnie 17 proc. Do końca roku - według wyliczeń firmy konsultingowej CORE.XP, pustych będzie 12 proc. biurowców w stolicy Rosji.

Symulatory nie dla rosyjskich pilotów

Linie lotnicze mierzą się nie tylko z brakiem części ale również z brakiem sprzętu do szkolenia pilotów. Dotąd rosyjscy piloci korzystali z możliwości szkolenia w Turcji, ale tureckie linie Turkish Airlines zerwały umowę i piloci stracili możliwość korzystania z symulatorów. Zakaz został nałożony z powodu obaw tureckich linii przed sankcjami ze strony unijnej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.