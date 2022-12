Europosłanka PiS była pytana w studiu PAP.pl o złożony w środę przez Komisję Europejską projekt reformy, która ma ułatwić ochronę praw dzieci "w sytuacjach ponadgranicznych". Celem – jak zacytowano w wywiadzie – jest m.in. "jednoznaczne objęcie dzieci z rodzin jednopłciowych prawnie uznawanych we Francji, np. po jej przeprowadzce do Polski, zasadami dziedziczenia po rodzicach, obowiązkiem alimentacyjnym, prawem szkolnym, prawem do pieczy dla obu matek lub ojców, w tym ich prawem do reprezentowania interesów niedorosłego dziecka".

Reklama

Przekraczanie kompetencji krajowych?

Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że jest to świeży projekt i nie zna jego szczegółów, jednak – jak stwierdziła – "to może być kolejna próba przekraczania kompetencji krajowych".

To jest kolejna próba wprowadzenia regulacji obowiązujących w innych krajach tylnymi drzwiami do krajowego prawa, bo mówimy tu o dziedziczeniu, mówimy tu o definicji małżeństwa. To nie jest takie proste – oceniła była minister rodziny.

Reklama

Zasiłki dla bezrobotnych

Wskazała, że oczekiwaną regulacją jest rozporządzenie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego związane z zasiłkami dla osób bezrobotnych czy sezonowo pracujących w krajach UE.

Rzecz oczywista trwa już kilka lat. I tego kraje, które nie chcą płacić zasiłków dla bezrobotnych pracownikom zagranicznym, nie są w stanie uregulować i Komisja Europejska nie doprowadziła do przyjęcia tego rozporządzenia, a tutaj próbuje iść w kwestie ideologiczne, konfliktujące kraje, podpierając się dobrem dziecka – powiedziała Rafalska.

Reklama

Podkreśliła jednocześnie, że te zmiany wymagają przeanalizowania.

Rozmawiała: Anna Nartowska

Autorka: Karolina Kropiwiec