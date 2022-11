Pytany przez słuchacza o to, czy Platforma poprze adopcję dzieci przez pary jednopłciowe, Jan Grabiec odpowiedział, że nie wyobraża sobie tego. - Absolutnie nie mamy w programie takiego rozwiązania. Czy może się pojawić? Nie sądzę – dodał.

Grabiec został też zapytany o to, co z wiekiem emerytalnym, jeśli władzę przejmie PO. - Taki, jak dziś. Nie zmienimy go. Będziemy zachęcać, by ludzie pracowali nieco dłużej, ale to będzie indywidualna decyzja Polaków – zapewnił Gość Radia ZET.

Rzecznik PO pytany był również o wzajemnie oskarżanie się PO i PiS o prorosyjskość i o "wojnę polsko-polską'. - Nie mamy wyjścia. Jeśli raz przestaniemy odpowiadać na te kłamstwa, to jesteśmy zgubieni i stanie się to, co działo się na Węgrzech, gdzie nie ma PO, nie ma ostrego postawienia sprawy - odrzekł Gość Radia ZET.

Na pytanie o niemiecką propozycję rozlokowania na terenie Polski baterii Patriot Grabiec odpowiedział, że jej odrzucenie "to zdrada". - Jarosław Kaczyński jest kompletnie oderwany od rzeczywistości – powiedział rzecznik PO. Jego zdaniem wypowiedzi prezesa PiS na ten temat to "jakieś bajki, które opowiada człowiek, który nie ma pojęcia o wojskowości". Jego zdaniem Jarosław Kaczyński "nie zna się na wojsku, jak na wielu innych dziedzinach życia: ani na kobietach, ani na rodzinie, ani na codziennym życiu Polaków".