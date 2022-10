Polska Żabka, polski Lidl, polska Biedronka. Jestem za repolonizacją. To byłaby dobra informacja dla polskich konsumentów, a szczególnie rolników - mówił w RMF FM wiceminister rolnictwa, Janusz Kowalski. Mam nadzieję, że takie negocjacje będą się toczyć. My do niczego nie zmuszamy, w sposób oczywisty skutecznie repolonizujemy. Zrepolonizowaliśmy banki od 2015 roku - podkreślał.

"Polski kapitał zawsze jest lepszy niż zagraniczny"

Jego zdaniem, to bardzo poważny pomysł. Dzisiaj jednym z największych problemów, jeśli chodzi np. o rolników indywidualnych, którzy produkują różne przetwory, produkty i nie mogą tego sprzedać polskim sieciom, jest oczywiście dostęp do rynku detalicznego. Więc Żabka byłaby dobrym pomysłem na to, żeby z przemysłu rolno-spożywczego polskie produkty trafiały nie do pośredników zagranicznych tylko bezpośrednio do polskich producentów - dodał. Powiem krótko - polski kapitał zawsze jest lepszy niż zagraniczny - podsumował.