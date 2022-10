Prezes PiS mówił w Puławach, że wśród zadań rządu jest "odbijanie tych najbardziej strategicznych części naszej gospodarki z rąk kapitału zewnętrznego". - Jest już chyba podjęta decyzja, że sieci elektryczne linii kolejowych, to duże przedsiębiorstwo, mają też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, że zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione. Właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. A ten sam fundusz jest właścicielem Żabki - mówił Kaczyński, odnosząc się do mającego siedzibę w Luksemburgu funduszu CVC. - Wiecie państwo, co to jest Żabka. Te sklepy też być może zostaną odkupione. Idziemy w tym kierunku - mówił.

"Nie znam szczegółów"

"Wypowiedź nie odnosi się do żadnego konkretnego procesu z naszym udziałem, więc nie mamy podstaw do jej komentowania" - napisało w odpowiedzi na prośbę TVN BiS biuro prasowe Żabki.

O tę wypowiedź był też pytany w programie Gość Radia ZET rzecznik rządu Piotr Müller. - Nie wiem, nie znam szczegółów - odrzekł w odpowiedzi na pytanie przez Bogdana Rymanowskiego. - Generalnie akwizycja na rynku różnego rodzaju spółek jest możliwa, sektorowo. Być może jakieś rozwiązania w tym zakresie są planowane, ale nie mam wiedzy - dodał rzecznik.

Żabka to działająca w Polsce sieć handlowa, licząca według informacji podawanych na stronie internetowej ponad 8 tys. placówek. Właścicielem Żabki do 2017 roku jest fundusz CVC Capital Partners, który kupił ją od innego funduszu - Mid Europa Partners. CVC Capital Partners od 2015 roku jest też właścicielem PKP Energetyka.