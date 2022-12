To jest w ogóle bardzo specyficzny czas, wiemy, jaki mamy kryzys, jakie są zawirowania, które podważają trendy polityczne, jakie dominowały w ostatnich czasach. Niedawno został zawarty układ między górnikami a rządem na temat wygaszenia kopalni do 2049 r. w związku z polityką energetyczną UE, w związku ze zmianą miksu energetycznego RP. Ale kryzys, który wybuchł na świecie w związku z agresją Rosji na Ukrainę i wywołał ogromny wzrost kosztów surowców energetycznych, spowodował wzrost popytu na węgiel, którego jest coraz mniej, właśnie wskutek wstrzymania wydobycia – powiedział Andrzej Duda.

Dodał, że tuż po wybuchu kryzysu rozmawiał ze specjalistami, którzy zwrócili mu uwagę, że o ile zamknięcie wydobycia jest procesem stosunkowo szybkim, możliwym do przeprowadzenia w kilka miesięcy, to wznowienie wydobycia wymaga znacznie więcej czasu.

Duda o odpowiedzialności polskiego rządu

To też dzisiaj powoduje pewne zmiany w sposobie myślenia i pewną konieczność budowy sfery bezpieczeństwa. To jest odpowiedzialność polskiego rządu i wszystkich tych, którzy zarządzają polskim górnictwem, aby w jak największym stopniu zabezpieczyć potrzeby przemysłu, gospodarstw domowych, obywateli - zaznaczył.

Niestety, właśnie jest tak, że nie jesteśmy w stanie szybko przywrócić tego wydobycia. Dzisiaj jest tak, że kopalnie są mobilizowane i górnicy bardzo ciężko pracują, ciężej niż do niedawna. Ich praca jest znacznie bardziej intensywna właśnie po to, aby w miarę możliwości zwiększać wydobycie. Ale i tak konieczny jest import – mówił Andrzej Duda.

Jak dodał, konieczne jest prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju, dbałość o środowisko i jakość powietrza, ale też konieczne jest, aby zwracać uwagę na to, jakie koszty ponoszą obywatele i gospodarka.

Musimy realizować zmiany zgodnie z zasadą sprawiedliwej transformacji, aby ich koszt był do udźwigniecie dla ludzi, aby była realizowana w sposób odpowiedzialny tak, aby koszt tej transformacji nie spadał w rujnujący sposób na polską gospodarkę. O to musimy dbać i musimy dokonywać takiej transformacji, aby temu sprostać i aby zabezpieczyć dobro, bezpieczeństwo i bieżące możliwości życiowe zwykłego obywatela. To jest podstawowy obowiązek – powiedział prezydent.

autor: Marek Siudaj