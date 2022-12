Europoseł PiS Kosma Złotowski skierował do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie kosztownej i nieefektywnej - jego zdaniem - promocji jej działań za pośrednictwem platformy internetowej. Odniósł się do informacji, że KE utworzyła platformę internetową za prawie 400 tys. euro, by promować swoje działania w zakresie inicjatywy Global Gateway, która ma na celu rozwój infrastruktury w krajach rozwijających się.

"We wtorek 29 listopada na platformie odbyła się wirtualna impreza zorganizowana przez departament pomocy zagranicznej Komisji Europejskiej, na której pojawiło się zaledwie pięć osób" - czytamy w interpelacji polskiego polityka. Reklama Przyczyny małego zainteresowania platformą? Złotowski: Nord Stream 2 będzie rosyjskim narzędziem nacisku na UE Zobacz również W związku z tym Złotowski chce wiedzieć, czy zanim KE podjęła decyzję o utworzeniu platformy internetowej za 387 tys. euro, zostały przeprowadzone badania skuteczności takiej formy promocji działań. Europoseł w interpelacji pyta również o przyczyny tak małego zainteresowania platformą. "Z czego zdaniem Komisji wynikała słaba frekwencja na tym wydarzeniu i jak dużym zainteresowaniem cieszy się platforma na co dzień?" - zastanawia się Złotowski. Reklama Eurodeputowany poprosił także o informację, czy Komisja realizowała już wcześniej podobne projekty, a jeśli tak, to jakie były ich koszty i czy udało się osiągnąć założone cele. Z Brukseli Artur Ciechanowicz Piotr Kozłowski Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję