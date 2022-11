Reklama

Pan prezes został wprowadzony w błąd. Nie pierwszy raz. Kto go wprowadził w błąd? Otoczenie premiera Morawieckiego, tak zwana frakcja bankowa w PiS. Jeśli widzę różne rzeczy, które opowiadają przedstawiciele rządu na temat procedury, to aż uszy i oczy bolą – mówił Patryk Jaki

Jaki: Morawiecki i jego ludzie wprowadzają Kaczyńskiego w błąd

Premier Morawiecki i jego ludzie wprowadzają prezesa Kaczyńskiego w błąd w niektórych sprawach – podkreślił.

To, co pisze Ministerstwo Finansów to skrajna niekompetencja. Przekazują informacje, że weto w sprawach podatkowych oznaczałoby weto dla pieniędzy dla Ukrainy. Oni nie rozumieją tego procesu. Muszą iść na jakieś szkolenie. Polska ma prawo weta i powinna używać tego jako lewara, by otrzymać środki na KPO. Jeśli ktoś twierdzi, że te same nie powinien pełnić swojej funkcji albo powinien się doszkolić – komentował Patryk Jaki.

"Brutalna gra"

Wszyscy nam mówią i wmówili dużej części Polaków, że UE jest miejscem, które dba o przestrzeganie standardów i chce dobrze dla Polski. Tymczasem to brutalna gra o interesy – ocenił w Radiu ZET Patryk Jaki.

Eurodeputowany mówił, że m.in. jeśli chodzi o sądownictwo w Polsce, to "Unia Europejska stosuje kryterium rasistowskie" Polska nie może mieć takiego systemu, jak np. Hiszpania czy Niemcy dlatego, że w Polsce jest rzekomo gorsza kultura i tradycja. Polska ma lepszą kulturę i tradycję, bo miała pierwszą konstytucję na kontynencie, najdłuższą tradycję wolności politycznej wśród dużych państw i UE nie będzie nas uczyć kultury i tradycji – dodał.

Patryk Jaki był pytany w Radiu ZET o słowa Ryszarda Terleckiego, który mówił, że "Solidarna Polska nie ma żadnego wpływu na rozmowy z KE, gdyby nie PiS, to nie byłoby SP w Sejmie".

Zalecałbym marszałkowi Terleckiemu więcej pokory w tym, co mówi. To dlaczego sami liderzy PiS bardzo często nie mówią PiS, tylko Zjednoczona Prawica? Bardzo dobrze rozumieją, że jest jakaś grupa wyborców, której zależy naprawdę na suwerenności, a nie tylko na gadaniu. To prawda, że Solidarna Polska nie ma wpływu na negocjacje z KE i dlatego ich wyniki są takie fatalne – tłumaczył.

SP opuści rząd?

Jeśli premier Morawiecki przyjmie warunki Brukseli – Solidarna Polska opuści rząd? – pytał dziennikarz Radia ZET.

To zależy, jakie będą warunki. Jeśli kapitulanckie warunki, to tak. Jeśli dobre dla Polski, to nie – zapowiedział polityk.