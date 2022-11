To oznacza, że polska firma będzie zdana na dostawy od lokalnego lidera - koncernu. Należy do niego jedyna zlokalizowana na Węgrzech rafineria Dunai Finomító. Przerabia się w niej ok. 165 tys. baryłek dziennie. W zdecydowanej większości (65 proc.) jest to surowiec rosyjski. Rafineria jest połączona z Rosją ropociągiem Przyjaźń (Drużba). W ostatnim półroczu tylko dwa razy wstrzymywano dostawy. Raz z powodu nieuregulowania przez Węgrów płatności za przesył paliw. Drugi raz 15 listopada, gdy w wyniku rosyjskiego ostrzału Ukrainy ucierpiał system zasilający pompy.