Zdaniem Gościa Radia ZET "architekt zmian, pan prezes Jarosław Kaczyński wprowadza podniesienie godności rodzin, w tym kobiet". - Jeśli spojrzymy dziś w Polsce na kobiety, m.in. na rynku pracy, to sytuacja zmienia się diametralnie. W tej UE, którą opozycja wielokrotnie stawia nam za wzór, luka płacowa jest na poziomie ok. 13 proc., a w Polsce to 4,5 proc. – mówiła. - To, ile pan prezes dobrych zmian dla polityki rodzinnej zrobił, to poprzednicy nie zrobili. Nie mam żadnych wyrzutów w tym zakresie – podkreśliła.

Reklama

Minister Maląg opowiada również o raporcie na temat postrzegania rodziny i polityki prorodzinnej. - Porównany był rok 2013 do 2021, jak Polacy postrzegają wsparcie rządu. Jako „bardzo dobre” ocenia dziś ponad 60 proc., a w 2013 to było 13 proc. – tłumaczyła. Zdaniem minister, „gdyby nie było programu 500+, to sytuacja demograficzna byłaby jeszcze gorsza”.