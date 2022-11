Wiceminister dodaje, że przez to młodzi ludzie coraz później decydują się na założenie rodziny. - Dziś mamy do czynienia z sytuacją, że skrajny indywidualizm, który promowany jest przez media i kulturę prowadzi do tego, że coraz rzadziej ludzie chcą godzić się na zobowiązania – uważa polityk partii rządzącej.

Dlatego też, zdaniem Pawła Jabłońskiego, w tym, co mówi Jarosław Kaczyński jest „głęboka prawda” dotycząca tego, jak dziś funkcjonuje społeczeństwo. - Jest coraz większa różnica między młodymi kobietami, mężczyznami, coraz trudniej czasami jest się im porozumieć i dogadać. Jest trudniej o założenie rodziny, posiadanie dzieci – mówi gość Bogdana Rymanowskiego.

Na uwagę prowadzącego, że wypowiedź prezesa PiS (CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>) wywołała oburzenie wśród kobiet, Paweł Jabłoński odpowiada: - Proszę sobie wyobrazić, że jakikolwiek polityk powiedziałby, że młodzi mężczyźni są nieodpowiedzialni, bo piją za dużo alkoholu, albo mało poważnie podchodzą do kwestii dbania o rodzinę. I dodaje: - Czy to wywołałoby takie oburzenie? Wydaje mi się, że nie.

Zdaniem polityka, potrzebna jest odwaga, by „czasami rezygnować z indywidualizmu dla czegoś większego, ważniejszego”. - Założenie rodziny i posiadanie dzieci to coś ważniejszego – podkreśla Gość Radia ZET.