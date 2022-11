Portal wPolityce.pl dotarł do listu, jaki minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak napisał do swojej niemieckiej odpowiedniczki, minister obrony narodowej Niemiec Christine Lambrecht. Ma on dotyczyć niemieckiej propozycji wsparcia dla Polski obejmującej systemy obrony przeciwlotniczej Patriot.

Błaszczak w środę wieczorem poinformował, że zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie. Reklama Szef MON w liście argumentuje efekty rozmieszczenia systemu Patriot na Ukrainie Według wPolityce.pl w liście, który Błaszczak skierował do niemieckiej minister, szef MON pisze o korzyściach, jakie przyniosłoby rozmieszczenie niemieckiego systemu Patriot na Ukrainie. Szczodra propozycja Błaszczaka w sprawie systemów Patriot od Niemiec. Nadeszła odpowiedź z Ukrainy Zobacz również Jak podał portal, Błaszczak w liście argumentował, że "rozmieszczenie niemieckiego systemu Patriot na Ukrainie, przyniosłoby więc wymierne pozytywne efekty, nie tylko dla naszego ukraińskiego partnera". Dodatkowo, mogłoby zapobiec potencjalnej fali migracji związanej z negatywnymi skutkami ataków na infrastrukturę krytyczną, szczególnie w okresie zimowym - cytuje Błaszczaka wPolityce.pl. Reklama Apeluję o rozmieszczenie niemieckiego systemu Patriot przy zachodniej granicy Ukrainy, co wypełniłoby jednocześnie założenie ochrony wschodnich terytoriów Polski i jednocześnie NATO. Ograniczyłoby także ryzyko ponownej tragedii podobnej do tej, która miała miejsce w Przewodowie 15 listopada br. Mam nadzieję, iż proponowane działanie spotka się z przychylnością Pani Minister - czytamy w liście, do którego treści dotarł portal. Paweł Auguff