Czekanie na klasyka wreszcie dobiegło końca i od dziś fani Burgera Drwala mogą zamówić go we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce. W tym roku będzie dostępny aż w 5 wariantach: klasycznym, podwójnym, z kurczakiem, z żurawiną (do 20.12) oraz na ostro (od 21.12). Jednak to nie wszystko - w menu pojawią się również przepyszne zakręcone frytki z sosem śmietanowym, a w połowie stycznia fani Drwala mogą liczyć na noworoczną niespodziankę.

Reklama

Nagrody z kolekcji Drwala

Już niebawem w aplikacji mobilnej, użytkownicy biorący udział w programie lojalnościowym MojeM Nagrody, będą mogli zdobyć gadżety z kolekcji Drwala, a wśród nich: swetry, czapki, szaliki, włóczki z szydełkami czy kocyki. W sam raz na zimowe wieczory. Szczegółowy regulamin akcji będzie można znaleźć w aplikacji.