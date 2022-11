Patryk Jaki w tym tygodniu dostał ode mnie pismo przedprocesowe. Wytaczam mu proces, za własne prywatne pieniądze. To będzie proces o zniesławienie, bo powiela dyrdymały o Rosji, ABW. Będzie miał możliwość przeproszenia, w tych mediach gdzie chodził i opowiadał - powiedział Michał Kołodziejczak. Patryk Jaki dostał konkretne pytanie, co dalej z dzierżawą posła Kaczmarczyka, która do dziś jest niewyjaśniona. Nikt się tym nie zajął, a P. Jaki udaje, że nie ma tematu. Jest za tym, żeby wyjść z UE, a sam zarabia w €. Każdy polityk w Polsce powinien odpowiedzieć na zadane mu pytania. Czy polityk w Polsce powinien czuć się bezkarny, że będzie kłamał, mówił nieprawdę?

Reklama

Doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz powiedział, że ma wrażenie - to co robi AGROunia, to jest operacja specjalna mająca zdestabilizować sytuacje w Polsce - powiedziała Beata Lubecka. To jest kłamstwo, pomówienie i chęć odwrócenia uwagi ludzi od trudnej sytuacji w Polsce. Politycy Solidarnej Polski uwłaszczają się na majątku państwowym, to zastawienie drogi Patrykowi Jakiemu, zwrócenie uwagi na tę sytuację to jest coś za dużo? – stwierdził lider AGROunii, dodając: Zarzuty to ja mam do Solidarnej Polski. 140 ha państwowej ziemi, które poddzierżawia rodzina byłego wiceministra Roberta Kaczmarczyka. Oferty korupcyjne doradcy wiceministra Kowalskiego, że załatwi komuś dzierżawę 500-600 ha ziemi, tylko trzeba się będzie jakoś odwdzięczyć. Te sprawy trzeba zamknąć.

"Nasz program będzie gotowy na początku grudnia”

Prowadząca dopytywała się do kogo przytuli się AgroUnia "do PSL?" Nie przytulimy się do PSL i do żadnej innej partii. Mamy dwie drogi, albo zbudujemy szeroki ruch społeczny, albo AGROunia wystartuje sama w wyborach. Wybory są za rok i mamy bardzo dużo czasu – powiedział Kołodziejczak. Nasz program będzie gotowy na początku grudnia, a pokażemy go na początku stycznia, inaugurując początek kampanii. Polscy młodzi ekonomiści piszą dla nas najlepszy program w Polsce. Był program Balcerowicza, będzie program Kołodziejczaka. Program, który zmieni oblicze Polski. Podchodzimy do tego bardzo merytorycznie. M.in. chcemy, aby w Polsce było 90% planu zagospodarowania przestrzennego. Program przewidujący zmianę 90% umów hipotecznych i przejście na stałe oprocentowanie.

Reklama

Dziś, gdyby patrzeć na sondaże, to inne partie musiałyby powiedzieć – koniec. Mamy duży problem z zaufaniem do polityków, z którym trzeba skończyć. Po tym , co stało się przy granicy wychodzi prezydent, premier, żeby uspokoić, a ludzie im nie wierzą - ocenił Kołodziejczak. AGROunia dziś robi wszystko, żeby wystawić własne listy. Przy tym obcięciu z mediów. Nie jesteśmy nigdzie pokazywani. Cenzura w mediach jest dziś nałożona na AGROunię i to jest bardzo duży problem, że w Polsce jest mocno zabetonowana scena polityczna.

"Miałem propozycję pracy dla tego rządu"

Miałem propozycję pracy dla tego rządu, ale jej nie przyjąłem. To było w tej kadencji. Dziś w ministerstwie mógłby być normalny człowiek w randze wiceministra, ale go nie ma, bo z tym rządem nie będziemy rozmawiać. Ja tej propozycji nie przyjąłem – powiedział Kołodziejczak.

To była propozycja w ramach ministerstwa rolnictwa? - zapytała Beata Lubecka.

Tak - odpowiedział Kołodziejczak