Dziś to zboże rozsypuje się po całym naszym kraju, a powinno trafić do Afryki Północnej, do krajów Bliskiego Wschodu i do innych krajów całego świata, gdzie Ukraina to zboże sprzedawała - mówił lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.

Happening AgroUnii

Jednak konsekwencje nieudolnej polityki Prawa i Sprawiedliwości, nieudolność Jacka Sasina, który mówi, że o problemie nie wie prowadzi do tego, że dziś to zboże po pierwsze rozsypuje się po kraju, po drugie bardzo mocno zaniża cenę naszego krajowego zboża, a nawet, tak jak tutaj, prowadzi do tego, że to zboże, które stoi za nami jest nie do sprzedania. Nie ma chętnych, którzy mogą je kupić i będzie to powodowało, że w trakcie żniw polscy rolnicy nie będą mieli gdzie magazynować swojego ziarna, bo magazyny w Polsce będą zawalone ukraińskim ziarnem - dodał.

Po konferencji prasowej AgroUnia przeprowadziła happening przed drzwiami biura poselskiego wicepremiera Jacka Sasina i europosłanki Beaty Mazurek.

Jeżeli Sasin chce mieć to zboże, dajcie mu te worki, które przynieśliśmy. Wysypiemy - mówił Kołodziejczak. Potem działacze wysypali zboże. Jeżeli chcą, to mają. Niech Sasin weźmie to zboże i zabierze do Afryki - dodał lider AgroUnii.