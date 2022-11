Szczyt G20 odbywa się na Bali w dniach 15-16 listopada. Tym samym Ławrow przedwcześnie zakończył na nim swój udział jako przewodniczący rosyjskiej delegacji. "Zgodnie z planem minister opuścił Bali po pierwszym dniu szczytu" - donosi RIA Novosti.

Tymczasem podczas zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę wojska rosyjskie wystrzeliły we wtorek rekordową liczbę ok. 100 rakiet, z których 20 jest jeszcze w powietrzu – powiadomił rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat. To najbardziej zmasowany atak rakietowy od początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę - dodał.