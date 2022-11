W pierwszej połowie listopada na lotnisko w Moczuliszczach pod Mińskiem przybyło co najmniej dziewięć rosyjskich wojskowych transportowców Ił-76, które zabrały na pokład co najmniej 84 pociski rakietowe do systemów S-300 i S-400. Uzbrojenie jest następnie transportowane do obwodu rostowskiego, prawdopodobnie do bazy sił powietrznych w Millerowie, a stamtąd przewożone na Ukrainę - czytamy w komunikatach Biełaruskiego Hajuna na Telegramie.

S-300 i S-400 to systemy obrony powietrznej produkcji sowieckiej i rosyjskiej, których zasadniczym przeznaczeniem jest zwalczanie wrogich rakiet i samolotów. W lipcu brytyjskie ministerstwo obrony powiadomiło, że tego rodzaju uzbrojenie jest coraz częściej używane przez agresora do atakowania celów naziemnych, chociaż "słabo się do tego nadaje". W ocenie zachodnich obserwatorów świadczy to o szybkim wyczerpywaniu się rosyjskich zasobów pocisków rakietowych.

Chociaż wojska białoruskie nie wsparły Rosji w inwazji na Ukrainę, reżim Alaksandra Łukaszenki udostępnił terytorium państwa na potrzeby Moskwy. Z Białorusi przeprowadzono pod koniec lutego natarcie na północ Ukrainy, w tym na obwód kijowski. Rosyjskie jednostki dokonywały też stamtąd ostrzałów rakietowych ukraińskich miast, w tym obiektów cywilnych. Od września pojawiają się doniesienia o atakach przy pomocy irańskich dronów, które są przeprowadzane z Białorusi.

Rosja chce wciągnąć Białoruś w wojnę

Rosja nie ustaje w wysiłkach, by wciągnąć Białoruś w wojnę przeciwko Ukrainie i uzupełnić w ten sposób swoje braki osobowe - oceniają władze w Kijowie. W lipcu szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba zadeklarował, że jeśli wojska Białorusi zdecydują się dołączyć do agresora, Kijów zerwie stosunki dyplomatyczne z Mińskiem.

Na początku października białoruski dyktator Łukaszenka zapowiedział stworzenie na Białorusi regionalnego zgrupowania wojsk, formowanego wspólnie z Rosją. W ocenie niezależnych mediów ta decyzja ma być realizacją zobowiązań powziętych przez Łukaszenkę podczas rozmów z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. arch.