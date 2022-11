Podczas spotkania z mieszkańcami Sępólna Krajewskiego (woj. kujawsko-pomosrkie) Tusk zwrócił się do obecnie rządzących. Jeśli tak dajecie do zrozumienia, że to (minister sprawiedliwości Zbigniew) Ziobro uniemożliwia, żeby ustąpić w sprawie sądów, w sprawie tych tzw. kamieni milowych, to proszę bardzo - odwołajmy go wspólnie - podkreślił.

Tusk: Złożymy wniosek o wotum nieufności dla Ziobry

No bo co jest ważniejsze? Te ponad 300 mld zł dla Polski, czy stołek dla ministra Ziobro? Nie ma żadnego problemu. Złożymy wniosek o wotum nieufności dla ministra Ziobry przed najbliższym posiedzeniem Sejmu i pomożemy wam odwołać tego człowieka, też w waszym interesie, bo jeśli Polska dostanie te nam należne pieniądze, to wszystkim będzie lepiej, także sympatykom partii rządzącej - mówił Tusk.

Wyraził nadzieję, że "ten apel wreszcie dotrze do Jarosława Kaczyńskiego". Chociaż moja wiedza mówi mi, że oni wszyscy przyłożyli się do tego, żeby wprowadzić Polskę w ten bardzo ostry konflikt z Unią Europejską, oni wszyscy przyłożyli się do tego, żeby zniszczyć praworządność w Polsce, oni wszyscy rzucili się z jakąś zapamiętałością na niezależność sędziowską, na cały wymiar sprawiedliwości, na Trybunał Konstytucyjny - ocenił Tusk.

Oni kłamią, gdy mówią, że to kamienie milowe, czyli te warunki zapisane w dokumentach są problemem, kłopotem. Pomijam fakt, że te kamienie milowe, to żeby była czysta energia, żeby sądy były niezależne, żeby budżet i wydatki publiczne były transparentne, żeby wydatki europejskie były kontrolowane, a nie wydawane tak jak władza sobie wyobraża. Te kamienie milowe, to jest coś pozytywnego z punktu widzenia Polski i obywateli Polski - mówił Tusk.

Lider PO ostro o czołowych politykach obozu władzy

Podkreślił, że "to nie kamienie milowe są problemem, tylko kamienie u szyi naszej ojczyzny". Ziobro, Kaczyński, Morawiecki, to są te "kamienie", które naprawdę stanowią problem - podkreślił.

Lider PO odniósł się także do czwartkowej informacji o odznaczeniu wicepremiera Jacka Sasina Medalem Honorowym Poczty Polskiej im. Króla Polski Zygmunta II Augusta. I to jest medal numer jeden, ten medal właśnie wymyślono, żeby dostał go Sasin, który z pocztą ma tyle wspólnego, że robił te wybory kopertowe, 70 mln zł poszło w piach - powiedział Tusk. Wyobraźnia podpowiada nieskończona ilość tego typu nagród i uznań dla rządzących. Ja już widzę oczami wyobraźni "złoty respirator" dla Szumowskiego, albo "złota wędka" dla minister Moskwy za czyste wody w polskich rzekach, prawdopodobnie już pracują nad tym. Nie mówiąc już o takich odznakach, jak odznaka "wzorowy działkowiec": Obajtek, Morawiecki. Absolutnie zasłużyli na tę odznakę - mówił Tusk.

autorzy: Marcin Jabłoński, Jerzy Rausz