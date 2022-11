Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Ełku mówił m.in. o alkoholizmie młodych kobiet w kontekście ich przyszłego macierzyństwa. Padły m.in. słowa: "jak do 25 roku życia daje w szyję, to - trochę żartuję - ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach".

Sobolewski pytany był w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia w kontekście tej wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy nie należałoby ograniczyć lub zacząć likwidować sklepy, w których praktycznie przez całą dobę można kupić alkohol.

Pan prezes poruszył bardzo ważny temat i ta wypowiedź spowodowała, że w tej chwili jest dyskusja w Polsce szeroka o tym temacie, o którym wcześniej wspominały te media, które dzisiaj próbują wykreować tę wypowiedź jako skandaliczną - powiedział sekretarz generalny PiS.

Jak mówił, media te o tym temacie jeszcze niedawno mówiły i propagowały styl życia bez alkoholu. - W swoich programach informacyjnych uczulały i zwracały widzom uwagę na to, że jest ten problem w Polsce - powiedział Sobolewski.

Zaznaczył, że rząd jest świadomy tego, że trzeba podjąć jakieś działania, które przeciwdziałałyby spożywaniu alkoholu. - I niedługo będziemy wychodzić z inicjatywami chociażby dotyczącymi między innymi reklam alkoholu - zapowiedział polityk PiS.

Dodał, że sklepy całodobowe sprzedające alkohol to też jest temat "na który - jak to mówią - w tej chwili światło zostało rzucone".

autor: Edyta Roś