Polska na *2 miejscu* w UE, tylko za Niderlandami w ograniczeniu deprywacji materialnej wśród dzieci - stwierdził we wtorkowym wpisie na Twitterze szef resortu rozwoju i technologii. Jak zaznaczył Buda, "dodatkowo widać ogromną zmianę od 2009, również jedną z największych".

Minister Buda odniósł się do dokumentu Parlamentu Europejskiego "Analysis of the Child Guarantee National Action Plans", z którego wynika, że w latach 2009-2020 Holandia, Polska i Słowenia zajęły czołowe miejsca spośród 27 państw UE w ograniczaniu deprywacji materialnej wśród dzieci. Ranking zamykają: Bułgaria (25 miejsce), Rumunia (26.) i Grecja (27.)

Deprawacja materialna

Według GUS deprywacja materialna to "odsetek osób w gospodarstwach domowych deklarujących brak możliwości zaspokojenia ze względów finansowych co najmniej 4 z 9 potrzeb": opłacenia tygodniowego wyjazdu wszystkich członków gospodarstwa domowego na wypoczynek raz w roku; spożywania mięsa, ryb (lub wegetariańskiego odpowiednika) co drugi dzień; ogrzewania mieszkania odpowiednio do potrzeb; pokrycia niespodziewanego wydatku (w wysokości odpowiadającej miesięcznej wartości granicy ubóstwa relatywnego, przyjętej w danym kraju, w roku poprzedzającym badanie; terminowego regulowania opłat związanych z mieszkaniem, spłatą rat i kredytów; posiadania telewizora kolorowego; posiadania samochodu; posiadania pralki; posiadania telefonu (stacjonarnego lub komórkowego).

autorka: Magdalena Jarco