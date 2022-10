Nawet jeśli Rosja zachowuje się niepewnie (...), będziemy zdecydowanie kontynuować nasze wysiłki na rzecz służby ludzkości - powiedział w przemówieniu Erdogan. Turecki przywódca dodał, że dzięki inicjatywie zbożowej udało się złagodzić światowy kryzys żywnościowy, a na światowe rynki przekazano 9,3 mln ton żywności.

ONZ: Pierwsza z 40 planowanych inspekcji statków została zakończona

ONZ podała, że pierwsza z 40 planowanych na poniedziałek inspekcji statków została zakończona na wodach Stambułu przez zespół składający się tylko z kontrolerów ONZ i Turcji. Przed sobotnią decyzją o wycofaniu się z inicjatywy zbożowej przez Rosję, do zespołów kontrolujących statki dołączali także przedstawiciele Kijowa i Moskwy.

Umowę podpisano 22 lipca w Stambule

Umowa dotycząca bezpiecznego eksportu ukraińskich produktów przez Morze Czarne została podpisana 22 lipca w Stambule przez reprezentantów Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ. Porozumienie zawarto na 120 dni, czyli do 19 listopada, z możliwością przedłużenia. Mimo wycofania się Rosji z inicjatywy, w poniedziałek 12 statków towarowych załadowanych zbożem opuściło Ukrainę i wyruszyło w drogę przez morski korytarz humanitarny na Morzu Czarnym do Turcji. Cztery inne statki mają wyruszyć, również w poniedziałek, do ukraińskich portów.