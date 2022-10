Dopytywana o to, czy rządzący planują zwaloryzować program 500+ do 800 złotych, Magdalena Rzeczkowska odpowiada stanowczo zaprzecza. Nie ma takiej przestrzeni i nie ma takich planów. Mamy inne wyzwania – obronność, bezpieczeństwo energetyczne i finansowe Polaków to są priorytety – zaznacza minister Rzeczkowska. A co, w sytuacji gdy prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński podejmie inną decyzję zdecyduje, że 800+ zostanie wprowadzone? Szef resortu finansów komentuje: Pierwsza broni nie złożę. Będę walczyć o to, by finanse Polski były stabilne. Będziemy proponować takie rozwiązania, które dla polskich finansów są bezpieczne.

Rzeczkowska: Budżet nie jest z gumy

W rozmowie Magdalena Rzeczkowska odniosła się także do kwestii niższego VAT-u na energię. Do końca roku utrzymane jest rozwiązanie obniżające VAT na m.in. energię. Będziemy analizować sytuację, zastanawiać się, co zrobić dalej – zapowiada minister finansów.

Podkreśla, że wprowadzając kolejne rozwiązania obniżające ceny, rząd musi myśleć o tym, „gdzie poszukiwać kompromisu i oszczędności". Budżet nie jest z gumy. Skoro sytuacja jest trudna, są wyzwania – trzeba oglądać każdą złotówkę – komentuje stanowczo przedstawiciel resortu finansów w obecnym rządzie.