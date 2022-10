. Zaporę zaplanowano niedaleko Nieszawy, 34 km w dół rzeki od istniejącego stopnia wodnego we Włocławku. Według Wód Polskich miała spełniać kilka zadań. Po pierwsze miałaby rolę przeciwpowodziową, bo towarzyszące jej zapory boczne i wały zmniejszyłyby zagrożenie wylania rzeki. Nowy stopień miał też zwiększyć bezpieczeństwo istniejącej 50-letniej zapory we Włocławku. Argumentowano, że stopień Siarzewo przeciwdziałałby niekorzystnym skutkom susz, bo wodą ze zbiornika można by zasilać tereny rolne położone w dolinie rzeki. Zaplanowano również elektrownię wodną o mocy do 80 MW. Inwestycja miała być pierwszym krokiem do znacznego poprawienia żeglowności Wisły i stworzenia w przyszłości rzecznej „barkostrady”.