Do zadań spółki Dar Al-Handasah będzie należało wykonanie dla CPK wielobranżowej dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej, w tym m.in. dróg startowych i kołowania, płyt postojowych, systemów lotniskowych oraz sieci i przyłączy wraz z obiektami inżynieryjnymi - przekazał Majszyk.Jak dodał, firma będzie odpowiadała również za pozyskanie w imieniu CPK niezbędnych zgód projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego (w ramach prawa opcji) i usług doradczych na każdym etapie projektu.

Wykonawca został wybrany w jednym z czterech kluczowych postępowań przetargowych w ramach programu lotniskowego CPK - wskazał rzecznik spółki. Majszyk podkreślił, że Dar Al-Handasah Consultants, dzięki globalnemu doświadczeniu i bogatemu portfolio wniesie do projektu zaawansowaną wiedzę z zakresu zrównoważonego planowania i możliwości projektowania net zero, czyli neutralnego klimatycznie.

Spółka będzie się też dzielić z CPK swoim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą realizacji wysoce trwałej i bezpiecznej infrastruktury lotniskowej, a także zastosowania technologii, które sprostają obecnym i przyszłym wymaganiom i oczekiwaniom rynku"- tłumaczył Majszyk.

Jakie doświadczenie ma firma?

Spółka przekazała, że Dar Al-Handasah Consultants jest międzynarodowym konsultantem projektowym z doświadczeniem w planowaniu i projektowaniu lotnisk wraz z infrastrukturą techniczną. Firma jest członkiem założycielem Dar Group, która była odpowiedzialna za realizację dużych projektów lotnisk hubowych m.in. w Dubaju i Katarze. Firma wspierała również rozwój międzynarodowego lotniska O'Hare w Chicago, LaGuardia w Nowym Yorku, San Francisco International Airport i Hangzhou Xiaoshan w Chinach.

Dotychczas, spółka CPK - w ramach Podprogramu Lotniskowego - ogłosiła cztery postępowania przetargowe na prace projektowe: na Generalnego Projektanta Architektury (MA – Master Architekt), w którym za najkorzystniejszą w ciągu ostatnich dni uznana została oferta brytyjskiego konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold; Generalnego Projektanta Inżynierii Lądowej (MCE – Master Civil Engineer); Projektanta Integracji Systemów Lotniskowych (ASID – Airport System Infrastructure Designer), a także przygotowanie dokumentacji projektowej dla Obiektów Wspierających Lotnisko (SIE – Support Infrastructure Engineer).

CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. Ma to być węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK planuje w 2023 r. rozpocząć pierwsze przygotowawcze prace budowlane na terenie projektowanego lotniska.

autor: Aneta Oksiuta