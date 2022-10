Rosjanin z brytyjskim paszportem został aresztowany na dwa tygodnie. Znalezione przy nim nagrania z drona mają zdaniem norweskiej policji "niemałe znaczenie".

Zatrzymany 47-latek, na stałe mieszkający we Włoszech, przypłynął do Norwegii na pokładzie jachtu. Według "The Barents Observer" ojciec domniemanego szpiega został objęty amerykańskimi sankcjami już po aneksji Krymu w 2014 roku.