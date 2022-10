Składanie kilku wniosków o dodatek węglowy na jeden adres, brak wpisu lub błędny wpis do ewidencji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – to główne powody odmownych decyzji samorządów w sprawie ich przyznania. To konkluzje z naszej sondy przeprowadzonej w dużych miastach.

W 10 miastach, które odpowiedziały na nasze pytania, do tej pory złożono ponad 91 tys. wniosków o różnego rodzaju dodatki – dominują węglowe, stanowiąc średnio ok. 90 proc. W Warszawie do zeszłego tygodnia zgłoszono ich niespełna 5 tys., w Łodzi 23 tys., a w Częstochowie 13,5 tys. Reklama Do tej pory te samorządy wydały ponad 5 tys. decyzji odmownych lub o umorzeniu sprawy, co dawałoby 6 proc. negatywnie załatwionych wniosków. CZYTAJ WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>> Tomasz Żółciak twitter Grzegorz Osiecki