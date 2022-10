Według minister dokumentacja trafiła do wszystkich resortów. Obejmuje ona jednak 3 tys. stron, więc członkowie rządu potrzebują trochę czasu, by się z nią zapoznać. Zależy nam na czasie, ale też na tym, żeby wszystkie elementy zostały uwzględnione - deklaruje. Przypomnijmy, że zgodnie z umową międzyrządową Polska–USA decyzja ta powinna była zapaść do 12 października, kiedy minęło 30 dni od złożenia Polsce amerykańskiej oferty.