Dziennikarze pytali w piątek w Sejmie szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Borysa Budkę o komentarz do nominacji na stanowisko wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego w miejsce odwołanego Norberta Kaczmarczyka. Przepraszam, że jestem brutalny, ale buractwo nie może uzasadniać nominacji do rządu - skomentował Budka.

Kowalski "największym wrogiem premiera"

Przypomnę, że Janusz Kowalski wyleciał z rządu, bo nazywał premiera Mateusza Morawieckiego zdrajcą. Teraz ten, co nazywał premiera zdrajcą, wraca do rządu - to pokazuje upadek tej władzy. Skoro Janusza Kowalskiego, największego wroga premiera, wsadzają z powrotem do rządu premiera Mateusza Morawieckiego, to Morawiecki, jeśli miałby jakiekolwiek resztki honoru, sprzeciwiłby się tej nominacji - dodał szef klubu KO.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował w czwartek, że wręczył powołanie Januszowi Kowalskiemu na stanowisko wiceministra rolnictwa.

Kim jest Janusz Kowalski?

Zgodnie z informacją przekazaną PAP przez biuro prasowe resortu rolnictwa Janusz Kowalski został także powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych. Obie funkcje, wiceministra i pełnomocnika będzie sprawował od 16 września br.

Janusz Kowalski jest posłem Solidarnej Polski, był wiceministrem aktywów państwowych w latach 2019-2021 i wiceprezydentem Opola w latach 2014-2015. W lutym 2021 roku Kowalski został odwołany ze stanowiska wiceministra w MAP za krytykę koalicjantów m.in. ws. przebiegu negocjacji budżetowych z Unią Europejską, jak i tego, że rząd przyjął Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku, która zakłada gruntowną transformację polskiej energetyki, np. istotnie ogranicza zużycie węgla i znacząco ogranicza emisję CO2.

Odwołanie Kaczmarczyka

We wtorek rzecznik rządu Piotr Müller informował, że premier przyjął wniosek ministra rolnictwa o odwołaniu Norberta Kaczmarczyka z funkcji wiceministra rolnictwa.

Pod koniec sierpnia media informowały o wystawnym ślubie Kaczmarczyka, polityka Solidarnej Polski. Na weselu było ponad 500 gości, w tym m.in. minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Na imprezie wystąpił zespół disco polo Bayer Full. Szeroko opisywany przez media był prezent dla młodej pary w postaci ciągnika marki John Deere za 1,5 mln złotych. Zdjęcia z przekazania maszyny podczas uroczystości weselnej dystrybutor urządzenia opublikował na swoim profilu na Facebooku.

Autor: Piotr Śmiłowicz