Kumoch uważa, że to, co robi Władimir Putin "to są drgawki przedśmiertne". - Wywalenie masy rakiet na infrastrukturę krytyczną – dlaczego do tej pory tego nie robił? – pyta retorycznie Kumoch. - Zdziwię się, że następne swoje urodziny Putin będzie celebrował jako prezydent Rosji – uważa minister. Jakub Kumoch przyznaje również, że w czasie narad poświęconych wojnie na Ukrainie, Jarosław Kaczyński był głównym – obok premiera – partnerem prezydenta i to jego decyzje, w dużej mierze, zaważyły o pomocy Polski dla Ukrainy.

Czy Andrzej Duda zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, o co apeluje opozycja? - Prezydent zwołuje Radę wtedy, kiedy uznaje to za stosowne. Dawno z nim o tym nie rozmawiałem. Aktywności międzynarodowych jest tyle, że przyskakujemy z jednego wyjazdu na drugi – komentuje szef Biura Polityki Międzynarodowej przy prezydencie. Dopytywany o prośby opozycji, by Andrzej Duda podzielił się z nią tajną wiedzą, Jakub Kumoch odpowiada, że „opozycja ma dostęp do znacznej części podstawowej wiedzy”.

"Dopóki Ukraina walczy – dopóty Polska jest bezpieczna"

Polskie rodziny są zaniepokojone i słusznie, bo trwa wojna w pobliżu naszych granic. Ale Rosja, której wszyscy się baliśmy, okazała się kompromitująco słaba – uważa gość Bogdana Rymanowskiego. Zaznacza, że Ukraina walczy o polską niepodległość. - Dopóki Ukraina walczy – dopóty Polska jest bezpieczna – podkreśla minister Kumoch i dodaje, że Polska winna jest Ukrainie pełne wsparcie. Przyznaje również, że „sytuacja 8 miesięcy temu wydawała się znacznie gorsza, niż jest”.

Kumoch: Ten reżim się kompromituje. Putin wyłożył się na Ukrainie

Czy na Kremlu zaczynają myśleć o wymianie Władimira Putina? - To dość późno zaczyna się o tym myśleć, o zamianie kogoś, kto doprowadził Rosję do niepotrzebnej wojny, spowodował dziesiątki tysięcy zabitych Rosjan – ocenia Jakub Kumoch. Szef BPM dodaje, że zmiana władzy zawsze jest możliwa i dotyczy to nawet tych „nieobalalnych, najbardziej autorytarnych” reżimów. - A ten reżim się kompromituje. Putin się na Ukrainie wyłożył – uważa gość Bogdana Rymanowskiego. Jego zdaniem działania Władimira Putina to takie „wysychające potoki”.