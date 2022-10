Tak człowiek, który dostał od Kremla państwowy kontrakt na karmienie rosyjskich struktur siłowych i został nazwany, wyszedł z cienia. W ciągu ostatnich kilku tygodni stanął w szeregu jastrzębi nawołujących do jeszcze większego uderzenia w Ukrainę. Należąca do niego firma wydała oświadczenie, w którym po raz pierwszy przyznała się do finansowania prywatnej armii – Grupy Wagnera. On sam dał się nagrać podczas rozmowy motywującej rosyjskich więźniów do zatrudnienia się w prywatnej firmy wojskowej i wyjazdu na wojnę. Na filmie pozował na Lee Marvina odgrywającego w "Parszywej dwunastce" rolę mjr Johna Reismana. Tak jak on dawał drugą szansę skazanym na długoletnie więzienie i werbował do godnej misji.